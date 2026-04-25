В Иране казнили участника январских протестов, обвинив в работе на "Моссад"

В Иране казнили участника протестов по обвинению в работе на разведку Израиля В Иране казнили участника январских протестов, обвинив в работе на "Моссад"

Москва25 апр Вести.В Иране состоялась казнь участника январских протестов Эрфана Кеяни. Его обвинили в связях с израильской разведкой "Моссад". Об этом пишет агентство Tasnim.

Мужчину к казни через повешение приговорил верховный суд страны.

Эрфан Кеяни, один из основных агентов врага […], который под руководством "Моссада" совершал погромы и поджоги общественного и частного имущества говорится в тесте

Также утверждается, что мужчина сеял панику среди горожан и совершал убийства с помощью холодного оружия.

Ранее председатель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи подтвердил, что смертная казнь будет применяться в отношении лиц, которые будут уличены в шпионаже в пользу США и Израиля.