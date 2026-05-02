Двух иранцев казнили по делу о шпионаже в пользу "Моссада" Tasnim: власти Ирана казнили двоих по обвинению в шпионаже для "Моссада"

Москва2 мая Вести.В Иране казнили двух человек по обвинению в шпионаже в пользу израильской разведки "Моссад", сообщает агентство Tasnim.

По данным агентства, речь идет о Якубе Каримпуре и Насере Бекрзаде. Власти заявили, что они были признаны виновными в информационном сотрудничестве и шпионаже в интересах "сионистского режима" и спецслужбы "Моссад". Приговор в отношении обоих был приведен в исполнение через повешение после утверждения Верховным судом Ирана, отметили в сообщении.

Следствие установило, что Каримпур передавал сотрудникам "Моссад" секретные сведения о стране во время открытой фазы конфликта с США и Израилем. Бекрзаде, согласно материалам дела, собирал и передавал иностранной разведке информацию о ключевых государственных, провинциальных и религиозных деятелях, а также о стратегически важных для Ирана объектах, в том числе о Натанзе.

В Натанзе расположен один из объектов иранской ядерной программы, который в июне 2025 года подвергся удару США.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по целям в Иране, в результате которых погибло более трех тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Переговоры, прошедшие затем в Исламабаде, успеха не принесли. О возобновлении боевых действий не сообщалось, однако США перешли к блокаде иранских портов. Посредники сейчас добиваются проведения нового раунда переговоров.