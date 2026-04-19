В Иране арестовали 69 человек за сотрудничество с Израилем и США КСИР: 69 человек арестованы в Иране за сотрудничество с Израилем и США

Москва19 апр Вести.Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) арестовали 69 человек, аффилированных с Израилем и США, в провинции Мазендеран на севере Ирана, передает агентство ISNA со ссылкой на заявление пресс-службы КСИР.

Отмечается, что арестованные были связаны "с США и Израилем через антииранские монархические группировки и оппозиционные СМИ".

Как указывается, они передавали в Вашингтон и Тель-Авив информацию о стратегических объектах в Исламской Республике, а также планировали провести ряд подрывных и диверсионных акций. У них изъято огнестрельное и холодное оружие, а также телекоммуникационная аппаратура.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил президента США Дональда Трампа в распространении ложных заявлений о ходе переговоров между странами.