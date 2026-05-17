Издание Haaretz узнало о секретных ордерах МУС против израильских чиновников Haaretz: МУС выдал секретный ордер на арест израильских чиновников

Москва17 мая Вести.Международный уголовный суд (МУС) выдал секретный ордер на арест высокопоставленных израильских чиновников и военных. Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на информированный дипломатический источник.

Имена фигурантов дела официально не раскрываются. При этом журналисты напомнили о продолжающемся международном расследовании в отношении министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Ранее Международный уголовный суд уже выдавал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

По данным Haaretz, новые действия суда могут привести к очередному обострению отношений между Израилем и международными судебными структурами.