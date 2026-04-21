В Иране осудили задержание людей в ОАЭ, которых объявили террористами МИД Ирана осудил задержание группы лиц в ОАЭ под надуманным предлогом

Москва21 апр Вести.Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) задержали на своей территории группу лиц под надуманным предлогом в целях антииранской пропаганды. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Его заявление опубликовало агентство Al Mayadeen.

Дипломат осудил задержание, которое 20 апреля Департамент государственной безопасности назвал ликвидацией террористической ячейки, связанной с Ираном.

Выдвижение таких необоснованных обвинений и антииранская пропаганда не могут отвлечь общественное мнение от прямой ответственности сторонников и покровителей американских и израильских агрессоров в военной агрессии против Ирана заявил Багаи

В ОАЭ вышеназванную группу задержанных обвинили в проведении тайных встреч, сборе средств с целью перевода за рубеж и распространении ложных идей среди молодежи страны.