Москва13 июл Вести.Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в ближайшие дни намерен вызвать посла России. Об этом он заявил в эфире BFMTV-RMC.

По его словам, Париж осудит "масштабную киберкампанию, направленную на саботаж, а также шпионаж, проводимую в ряде европейских стран". Глава МИД сообщил, что в отношении девяти физических и четырех юридически лиц, ответственных за "эту киберкампанию", будут введены санкции.

При этом он добавил, что европейские страны обладают "одной из самых передовых систем" защиты от подобных атак.

11 июля спецслужбы Нидерландов заявили о причастности российских хакеров к взлому IP-камер, расположенных вдоль маршрутов военных перевозок. По информации Службы общей разведки и безопасности страны, а также военной разведки, через эти камеры хакеры могли получить доступ к данным о маршрутах транспортировки вооружений и типах техники, поставляемой на Украину.