США могут отклонить назначение посла Франции в Вашингтоне

США могут отложить назначение нового представителя Франции из-за критики США могут отклонить назначение посла Франции в Вашингтоне

Москва29 июл Вести.США могут отклонить или отложить назначение нового дипломатического представителя Франции в Вашингтоне Орелиана Ле Шовалье из-за критики со стороны Парижа в адрес Соединенных Штатов.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Критика со стороны Франции, озвученная в публикации представительства Франции при ООН в Женеве в социальной сети, вызвала неподдельный гнев у ряда высокопоставленных чиновников администрации президента Дональда Трампа сообщили собеседники агентства

По словам четырех источников, решение по поводу назначения Ле Шовалье на данный момент не принято, но Белый дом разочарован риторикой Парижа, поэтому вскоре последует соответствующая реакция.

Ранее американские дипломаты при ООН покинули зал заседаний Совета Безопасности во время выступления Франции в знак протеста против заявления представителей Парижа в адрес Вашингтона.

Причиной демарша стала публикация в соцсети X постоянного представительства Франции при ООН в Женеве по поводу продления полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.