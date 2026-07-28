Москва28 июлВести.Обвинения США в том, что они больше не являются "маяком прав человека" со стороны Парижа в ООН являются попыткой президента Франции Эммануэля Макрона отомстить главе Белого Дома Дональду Трампу. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог Юрий Светов.
Он объяснил, что Макрон был недоволен постоянными напоминаниями Трампа о том, что время французского президента заканчивается.
Я даже не припомню, чтобы французы на международной арене с такими, в общем-то, оскорбительными вещами выходили в адрес Соединенных Штатов. Но это, видимо, некая месть Макрона. Он же человек очень мстительный. [Мстит] Трампу за то, что Трамп все время подчеркивает, что время Макрона закончилось, что он не будет больше президентом и авторитета у него нет. Ну вот так вот отомстилизаявил Светов
Ранее сообщалось, что дипломаты США бойкотировали выступление Франции в Совбезе ООН. Свои действия они объяснили протестом против заявления Парижа в адрес Соединенных Штатов.