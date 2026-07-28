Москва28 июл Вести.Дипломаты постоянного представительства США при ООН покинули зал заседаний Совета Безопасности во время выступления Франции в знак протеста против заявления представителей Парижа в адрес Вашингтона, сообщил корреспондент ТАСС.

Во время выступлений французов места американских дипломатов за столом Совбеза ООН оставались пустыми. После истечения отведенного постпредству Франции времени дипломаты США вернулись в зал.

Хотел бы отметить, что тут есть один член Совета, который изображает праведный гнев и пытается читать нотации остальным по любой теме ... будь то конфликт [на Украине] … или такие не связанные с миром и безопасностью темы как права человека. Именно поэтому мы вышли на время выступления Франции пояснил заместитель постпреда США при ООН Дэн Негреа

Причиной демарша стала публикация в соцсети X постоянного представительства Франции при ООН в Женеве по поводу продления полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

При голосовании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке США вместе с Россией выступили против этого, тогда как Франция поддержала кандидатуру Тюрка. После голосования французские дипломаты заявили, что США "когда-то были маяком в вопросе прав человека, но теперь это не так".

18 июля мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что городские власти изучают правовые основания для возможного задержания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита. Это связано с обвинениями политика в военных преступлениях, выдвинутыми Международным уголовным судом (МУС).