Небензя заявил, что США не выдали визу представителю делегации РФ в ООН

Небензя: США не выдали визу представителю делегации России в ООН Небензя заявил, что США не выдали визу представителю делегации РФ в ООН

Москва28 апр Вести.Соединенные Штаты, будучи страной, в которой расположена штаб-квартира ООН, не выдали въездную визу представителю делегации России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постоянного представителя РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат сделал соответствующее заявление во время 48-й сессии Комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, он вынужден снова поднять вопрос о том, что США "продолжают злоупотреблять" своим положением страны, где расположена штаб-квартира ООН. Согласно заявлению Небензи, виза для участия в работе 48-й сессии по информации Генеральной Ассамблеи ООН не была выдана, хотя документы для ее получения подали в срок.

Квалифицируем это действие, а фактически бездействие американской стороны, в качестве грубого и систематического нарушения обязательств по соглашению о принимающем государстве заявил Небензя

Дипломат выразил надежду, что в Секретариате ООН примут меры для завершения "порочной политизированной практики вплоть до запуска процедур арбитража".

По сообщению постпредства России, виза не была выдана замдиректора департамента информации и печати Министерства иностранных дел Олегу Гаврилову.