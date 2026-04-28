Москва28 апрВести.Соединенные Штаты, будучи страной, в которой расположена штаб-квартира ООН, не выдали въездную визу представителю делегации России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постоянного представителя РФ при ООН Василий Небензя.
Дипломат сделал соответствующее заявление во время 48-й сессии Комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, он вынужден снова поднять вопрос о том, что США "продолжают злоупотреблять" своим положением страны, где расположена штаб-квартира ООН. Согласно заявлению Небензи, виза для участия в работе 48-й сессии по информации Генеральной Ассамблеи ООН не была выдана, хотя документы для ее получения подали в срок.
Квалифицируем это действие, а фактически бездействие американской стороны, в качестве грубого и систематического нарушения обязательств по соглашению о принимающем государствезаявил Небензя
Дипломат выразил надежду, что в Секретариате ООН примут меры для завершения "порочной политизированной практики вплоть до запуска процедур арбитража".
По сообщению постпредства России, виза не была выдана замдиректора департамента информации и печати Министерства иностранных дел Олегу Гаврилову.