Небензя: генсек Гутерриш не ответил ни на один из 12 вопросов Лаврова о Буче

Небензя заявил, что Гутерриш проигнорировал все вопросы Москвы по Буче Небензя: генсек Гутерриш не ответил ни на один из 12 вопросов Лаврова о Буче

Москва10 июн Вести.Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш фактически уклонился от ответа по ситуации в Буче. Российская сторона получила послание от главы всемирной организации, однако оно не содержит конкретики по существу поставленных вопросов.

Выступая перед журналистами, дипломат подчеркнул, что Москва направила перечень из 12 пунктов, требующих разъяснения.

Ни на какой вопрос не было ответа из 12 поставленных заявил Небензя, комментируя полученный из секретариата ООН документ

По его словам, вместо внятных пояснений генсек вновь ограничился отпиской.

Небензя также раскритиковал подход руководителя международной организации, назвав его избирательным.

Это предвзятость. Это дискриминация, господин генеральный секретарь сказал российский постпред, обращаясь к Гутерришу

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров направил ООН запрос по поводу обстоятельств провокации в Буче. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова также отмечала, что представители ООН признались в кулуарах, что расследование событий в Буче замалчивается, так как все понимают их провокационный характер.