Сергей Лавров: в ООН уходят от ответа по спискам погибших в Буче

Лавров: в ООН уходят от ответа по спискам погибших в Буче Сергей Лавров: в ООН уходят от ответа по спискам погибших в Буче

Москва7 июл Вести.В ООН уходят от ответа по спискам погибших в Буче, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам Сергея Лаврова, он задавал вопрос о списках погибших публично и лично генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Последний раз официальное письмо было отправлено 1 мая.

Он уходит в сторону, не отвечает на наш официальный запрос в управление верховного комиссара по правам человека ООН сказал он в ходе совместной пресс-конференции с председателем комиссии Афросоюза Махмудом Али Юсуфом.

Два дня назад постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ответ Гутерриша на письмо главы МИД России Сергея Лаврова - издевательство и отписка.

Последний ответ генсека по Буче - это вообще просто издевательство, потому что это классическая отписка... Просто неприлично так отвечать на письма министра иностранных дел Российской Федерации сказал дипломат

30 марта 2022 года Вооруженные силы РФ в знак доброй воли на фоне переговоров с Украиной в Стамбуле ушли из-под Киева, в том числе из города Бучи. 31 марта это перед камерами подтвердил глава местной администрации. Несколько дней спустя западное телевидение обнародовало кадры, на которых - в отличие от более ранней записи - показано, что на улицах якобы лежат тела убитых людей.

В Минобороны РФ заявили, что опубликованные Киевом материалы являются очередной украинской провокацией. За время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.