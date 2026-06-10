Москва10 июнВести.Россия получила официальный ответ от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова по событиям в Буче, однако документ, по оценке постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, не содержал конкретных ответов по по существу поднятых вопросов. Об этом он сообщил журналистам в четверг.
Ни на какой вопрос не было ответа из двенадцати поставленныхзаявил Небензя, комментируя поступившую корреспонденцию из канцелярии главы всемирной организации
По его словам, в ответе отсутствовали разъяснения по каждому из двенадцати пунктов запроса Лаврова, что вызывает у российской стороны "серьёзные сомнения в объективности и беспристрастности руководства организации".
Постпред охарактеризовал реакцию генсека как "избирательную и предвзятую".
Это предвзятость. Это дискриминация, господин генеральный секретарьподчеркнул Небензя
Он добавил, что подобный подход подрывает доверие к механизмам международного взаимодействия и свидетельствует о нежелании ООН провести объективное расследование обстоятельств инцидента в Буче.
Москва, напомнил дипломат, настаивает на всестороннем и непредвзятом изучении всех обстоятельств трагических событий, произошедших в Буче весной 2022 года; отсутствие внятных ответов, по его оценке, может рассматриваться как попытка уйти от обсуждения проблемных аспектов, важных для установления истины.