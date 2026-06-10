Небензя: ответ Гуттереша по Буче не дал ответов на 12 вопросов Лаврова

Постпред РФ при ООН заявил о предвзятости генсека в ответе на послание по Буче Небензя: ответ Гуттереша по Буче не дал ответов на 12 вопросов Лаврова

Москва10 июн Вести.Россия получила официальный ответ от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова по событиям в Буче, однако документ, по оценке постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, не содержал конкретных ответов по по существу поднятых вопросов. Об этом он сообщил журналистам в четверг.

Ни на какой вопрос не было ответа из двенадцати поставленных заявил Небензя, комментируя поступившую корреспонденцию из канцелярии главы всемирной организации

По его словам, в ответе отсутствовали разъяснения по каждому из двенадцати пунктов запроса Лаврова, что вызывает у российской стороны "серьёзные сомнения в объективности и беспристрастности руководства организации".

Постпред охарактеризовал реакцию генсека как "избирательную и предвзятую".

Это предвзятость. Это дискриминация, господин генеральный секретарь подчеркнул Небензя

Он добавил, что подобный подход подрывает доверие к механизмам международного взаимодействия и свидетельствует о нежелании ООН провести объективное расследование обстоятельств инцидента в Буче.

Москва, напомнил дипломат, настаивает на всестороннем и непредвзятом изучении всех обстоятельств трагических событий, произошедших в Буче весной 2022 года; отсутствие внятных ответов, по его оценке, может рассматриваться как попытка уйти от обсуждения проблемных аспектов, важных для установления истины.