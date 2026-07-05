Небензя прокомментировал ответ Гутерриша на письмо Лаврова о Буче Небензя назвал издевательством ответ Гутерриша на письмо Лаврова о Буче

Москва5 июл Вести.Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ответ генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова с вопросами по провокации в Буче является "отпиской" и "издевательством".

В мае дипломат сообщал, что Лавров направил Гутерришу письмо с 12 пунктами по поводу провокации в Буче в 2022 году.

Последний ответ генсека по Буче – это вообще просто издевательство, потому что это классическая отписка. ... Просто неприлично так отвечать на письма министра иностранных дел Российской Федерации сказал он в разговоре с РИА Новости

В июне Небензя также заявлял, что генеральный секретарь ООН фактически уклонился от ответа по событиям в Буче. РФ получила послание от Гутерриша, однако оно не содержало конкретики по существу поставленных вопросов.