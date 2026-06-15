Москва15 июн Вести.Слова министра иностранных дел ФРГ Йоханна Вадефуля о провокации в украинском городе Буча свидетельствуют о том, что немецкий дипломат – хороший ученик главного пропагандиста Третьего рейха Йозефа Геббельса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он также напомнил, что Россия уже давно пытается добиться от ООН списка имен люде, якобы погибших в Буче. Однако пятый год никакой информации нет.

Когда господин Вадефуль вдруг опять заявляет, что Буча – это символ российского террора против Украины, он, значит, хороший ученик Геббельса пояснил Лавров журналистам

19 мая министр иностранных дел РФ направил в ООН письмо, содержащее 12 вопросов о провокации в Буче. Как позднее сообщил постпред РФ при организации Василий Небензя, 8 июня пришел ответ от генсека ООН Антониу Гутерриша, однако все вопросы Лаврова в нем были проигнорированы.

В марте 2022 года российская армия в качестве жеста доброй воли вывела свои подразделения из города Буча в Киевской области. После этого, украинские и западные СМИ объявили, будто в населенном пункте были обнаружены тела мирных жителей, якобы убитых военными. Ни одного доказательства причастности россиян к этим смертям предоставлено не было. Как, впрочем, нет убедительных данных, что трупы, показанные западными журналистами, вообще настоящие.