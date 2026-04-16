Захарова: Киев избавляется от свидетелей постановки в Буче МИД РФ считает, что Украина устраняет очевидцев событий в Буче

Москва16 апр Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о наличии оснований полагать, что украинские власти целенаправленно устраняют свидетелей событий в Буче, которые, по версии российской стороны, были инсценированы. Об этом она сообщила 16 апреля 2026 года на брифинге.

Свидетели той самой постановки, которая имела место в Буче, киевскому режиму поперек горла, они просто не нужны, и киевский режим продолжает от них избавляться подчеркнула Захарова

Она также добавила, что "неонацистский режим" с особой ретивостью проводил в Буче насильственную мобилизацию, чтобы "отправить очевидцев тех событий на верную гибель".