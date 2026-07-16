Москва16 июлВести.Российская Федерация надеется, что преемник генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша будет обладать большей беспристрастностью по украинскому вопросу, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в разговоре с РИА Новости.
В материале говорится, что среди кандидатов на должность генсека Всемирной организации фигурируют: бывший чилийский президент Мишель Бачелет, директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, экс-президент Сенегала Маки Саль, бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса и постпред южноамериканской Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт.
Кто бы ... ни был избран, мы рассчитываем, что он будет относиться к украинскому кризису объективнееподчеркнул Небензя
Новый генсек будет избран в июле 2026 года, вступить в полномочия сможет 1 января 2027 года.
Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что новому генеральному секретарю ООН предстоит устранить ошибки своего предшественника Гутерриша, и начинать следует с устранения засилья западников в секретариате организации.