Россия ожидает от нового генсека ООН большей объективности Небензя: Россия ждет от нового генсека ООН большей объективности по Украине

Москва16 июл Вести.Российская Федерация надеется, что преемник генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша будет обладать большей беспристрастностью по украинскому вопросу, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в разговоре с РИА Новости.

В материале говорится, что среди кандидатов на должность генсека Всемирной организации фигурируют: бывший чилийский президент Мишель Бачелет, директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, экс-президент Сенегала Маки Саль, бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса и постпред южноамериканской Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт.

Кто бы ... ни был избран, мы рассчитываем, что он будет относиться к украинскому кризису объективнее подчеркнул Небензя

Новый генсек будет избран в июле 2026 года, вступить в полномочия сможет 1 января 2027 года.

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что новому генеральному секретарю ООН предстоит устранить ошибки своего предшественника Гутерриша, и начинать следует с устранения засилья западников в секретариате организации.