В МИД РФ заявили, что новому генсеку ООН предстоит исправить ошибки Гутерриша Логвинов: новый генсек ООН должен устранить ошибки Гутерриша и засилье Запада

Москва22 июн Вести.Новому генеральному секретарю ООН предстоит устранить ошибки своего предшественника Антониу Гутерриша, и начинать следует с устранения засилья западников в секретариате организации.

Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Он пояснил, что проблема заключается в том, что предвзятые подходы не позволяют чиновникам ООН эффективно посредничать при урегулировании острых кризисов современности. Официальные лица ООН, "ставя под вопрос собственный авторитет", не "могут рассчитывать на доверие конфликтующих сторон, которое является главным ресурсом переговорщика".

Надеемся, что сложившуюся ситуацию удастся хоть как-то выправить после избрания нового генерального секретаря сказал дипломат

Для достижения этой цели, подчеркнул Логвинов, следующий глава ООН должен "исправить ошибки, допущенные командой Антониу Гутерриша".

По его мнению, "начинать следует с устранения засилья наводнивших секретариат представителей западного меньшинства".

Полномочия Гутерриша истекают в декабре 2026 года, а выборы его преемника, говорил постпред РФ при ООН Василий Небензя, начнутся уже в июле — новый генсек вступит в должность 1 января 2027 года.

На пост претендуют пятеро кандидатов: гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, экс-президент Чили Мишель Бачелет, генсек Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, бывший президент Сенегала Маки Салл и экс-председатель Генассамблеи Мария Фернанда Эспиноса.