Кандидат на пост генсека ООН Гринспан пообещала работать над миром на Украине

Москва22 апр Вести.Претендующая на пост генерального секретаря ООН Ребека Гринспан заявила, что в случае избрания намерена приложить усилия для урегулирования конфликта на Украине.

В ходе слушаний кандидатов во Всемирной организации Гринспан высказалась в поддержку переговорного процесса по украинскому конфликту.

Если я буду избрана генеральным секретарем... я постараюсь использовать свои "добрые услуги" именно для этого — чтобы принести мир, обеспечить посредничество, вести диалог со всеми сторонами сказала она

Кроме того, Гринспан выразила уверенность, что ООН сможет сыграть конструктивную роль в его продвижении.

На пост генсека ООН также претендуют экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и экс-президент Сенегала Маки Салл.

Ранее Кремль подтвердил, что Россия будет активно участвовать в консультациях по кандидатуре на пост нового генсека организации. Уточнялось, что сейчас обсуждения на эту тему носят напряженный характер.