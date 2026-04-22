Москва22 апрВести.Претендующая на пост генерального секретаря ООН Ребека Гринспан заявила, что в случае избрания намерена приложить усилия для урегулирования конфликта на Украине.
В ходе слушаний кандидатов во Всемирной организации Гринспан высказалась в поддержку переговорного процесса по украинскому конфликту.
Если я буду избрана генеральным секретарем... я постараюсь использовать свои "добрые услуги" именно для этого — чтобы принести мир, обеспечить посредничество, вести диалог со всеми сторонамисказала она
Кроме того, Гринспан выразила уверенность, что ООН сможет сыграть конструктивную роль в его продвижении.
На пост генсека ООН также претендуют экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и экс-президент Сенегала Маки Салл.
Ранее Кремль подтвердил, что Россия будет активно участвовать в консультациях по кандидатуре на пост нового генсека организации. Уточнялось, что сейчас обсуждения на эту тему носят напряженный характер.