Лавров провел встречу с претендентом на пост генсека ООН из Сенегала

Лавров встретился с экс-президентом Сенегала, претендующим на пост генсека ООН Лавров провел встречу с претендентом на пост генсека ООН из Сенегала

Москва20 июл Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с экс-президентом Сенегала Маки Салем, претендующим на пост генсека ООН, и объяснил ему требования России к претенденту на этот пост. Об этом сообщили в МИД РФ.

Собеседник представил свою предвыборную программу. Министр разъяснил Маки Салю требования, предъявляемые Россией к претендентам на высший ооновский пост говорится в сообщении

Отмечается, что стороны подтвердили свою приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах.

Список кандидатов на смену Антониу Гутеррешу не ограничивается сенегальским экс-президентом. Среди претендентов — чилийка Мишель Бачелет, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, руководитель ЮНКТАД Ребека Гринспан, бывшая глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса и постпред Гайаны Каролин Родригес-Биркетт. Действующий генсек, напомним, работает до 31 декабря 2026 года. Новый генсек будет избран в июле 2026 года, вступить в полномочия сможет 1 января 2027 года.

По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, Москва надеется, что преемник Гутерриша на посту генсека будет обладать большей беспристрастностью по украинскому вопросу.