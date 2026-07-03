Москва3 июлВести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с кандидатом на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций Каролин Родригес-Биркетт. Об этом сообщили в российском МИД.
Там информировали, что Родригес-Биркетт представила министру свою предвыборную программу.
Лавров разъяснил требования, предъявляемые российской стороной к претендентам на высший ооновский постговорится в сообщении на сайте МИД РФ
В министерстве добавили, что стороны подтвердили приверженность "центральной координирующей роли ООН в мировых делах".
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что в списке кандидатов на пост генсека всемирной организации могут появиться новые имена в дополнение к пяти уже имеющимся кандидатам.