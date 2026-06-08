Москва8 июнВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом встречи с кандидатом на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), экс-президентом Чили Мишель Бачелет в шутку назвал ее предвыборную брошюру "пропагандой". Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
Перед началом встречи Бачелет протянула Лаврову синюю брошюру на русском языке. Позднее она объяснила, что это было ее программное заявление на пост генсека ООН.
Пропаганда!ответил Лавров в шутку и рассмешил весь зал
В ходе встречи глава российского МИД также заявил, что будущий генсек ООН должен быть нейтральным, независимым и преданным Уставу ООН.
Полномочия Антониу Гутерреша на посту генсека ООН истекают 31 декабря.