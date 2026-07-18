Москва18 июл Вести.Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани рассматривает возможности задержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот приедет в город для участия в Генеральной ассамблее ООН. Об этом градоначальник заявил в интервью газете The New York Times.

Мамдани напомнил, что обвинения против Нетаньяху выдвинул Международный уголовный суд. Впрочем, мэр добавил, что придумывать законы специально для задержания израильского премьера не станут.

Мы будем делать все то, что позволяет мне закон в городе Нью-Йорке, но мы не будем с этой целью писать наши собственные законы... [Идет] активное обсуждение с нашим правовым департаментом отметил Мамдани

В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Их обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в секторе Газа.

Одним из пунктов избирательной кампании Мамдани в сентябре 2025 года стало обещание в случае победы приказать полиции Нью-Йорка арестовать Нетаньяху.

26 сентября 2025 года Нетаньяху приехал на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке. Появление израильского премьера на трибуне вызвало противоречивую реакцию – от аплодисментов до освистывания. Некоторые делегации демонстративно покинули зал.