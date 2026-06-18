Москва18 июн Вести.В случае проигрыша на грядущих парламентских выборах премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может оказаться в тюрьме. Об этом заявил бывший глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

В беседе с KP.RU он пояснил, что против израильского лидера уже открыты четыре уголовных дела, по которым не было движения из-за пандемии и конфликта с ХАМАС.

В октябре в Израиле пройдут парламентские выборы, победа на них - единственный шанс для Нетаньяху избежать уголовного преследования сказал эксперт

При этом Нетаньяху будет сложно собрать коалицию для фактической победы на выборах после поражения в войне с Тегераном и исключения из мирных переговоров между США и Ираном, добавил Кедми.

Накануне сообщалось, что израильские власти не смогли ознакомиться с текстом меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.