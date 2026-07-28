Политолог Дудаков заявил, что кризис в отношениях США и Франции сохранится

Политолог оценил перспективы отношений США и Франции после демарша в ООН Политолог Дудаков заявил, что кризис в отношениях США и Франции сохранится

Москва28 июл Вести.Отношения США и Франции уже находятся в кризисной стадии, и демарш в ООН вряд ли приведет к их заметному ухудшению. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков в комментарии NEWS.ru.

По словам эксперта, президент Франции Эммануэль Макрон регулярно выступает с критикой политики президента США Дональда Трампа, а подобная риторика со стороны французских властей стала привычной.

Я не думаю, что мы увидим какие-то серьезные изменения в отношениях двух стран. Они как были кризисными, так ими и останутся сказал политолог

Дудаков считает, что дальнейшее развитие отношений во многом будет зависеть от президентской кампании во Франции. По его словам, при победе либерального кандидата разногласия с администрацией Трампа могут сохраниться, а приход к власти левых сил способен еще сильнее осложнить двусторонние отношения.

Политолог также отметил, что возможности Вашингтона оказывать давление на Париж ограничены: попытки использовать тарифные меры сталкиваются с судебными ограничениями в США, а политическая поддержка отдельных европейских сил не всегда приносит ожидаемый результат.

Ранее американские дипломаты при ООН покинули зал заседаний Совета Безопасности во время выступления Франции в знак протеста против заявления представителей Парижа в адрес Вашингтона.