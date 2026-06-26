Власти Буркина-Фасо объявили о разрыве дипотношений с Францией

Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией Власти Буркина-Фасо объявили о разрыве дипотношений с Францией

Москва26 июн Вести.Власти африканской республики Буркина-Фасо объявили о разрыве дипломатических отношений с Францией. Об этом сообщил телеканал CGTN Africa со ссылкой на заявление буркинийского правительства.

Правительство Буркина-Фасо информирует… о решении разорвать дипотношения с Францией с 26 июня указано в коммюнике

Уточняется, что в Уагадугу пошли на этот шаг после "тщательной оценки текущего состояния" отношений двух стран.

По мнению властей Буркина-Фасо, принципы взаимного уважения, доверия и суверенитета, лежавшие в основе сотрудничества, более не соблюдаются, что делает дальнейшее развитие отношений невозможным.

Как ранее заявил посол России во Франции Алексей Мешков, Париж винит Москву за свои провалы на африканском континенте. По его словам, Франция даже сотрудничает с украинскими спецслужбами, чтобы ослабить независимые государства Африки.

Буркина-Фасо (до 1984 года – Верхняя Вольта) получила независимость от Франции в 1960 году.