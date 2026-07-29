Москва29 июл Вести.Республика Науру приняла решение о прекращении дипломатических отношений с Абхазией в условиях беспрецедентного и систематического внешнего давления. Об этом говорится в заявлении на сайте абхазского Министерства иностранных дел.

Как напомнили в ведомстве, Науру признала независимость Абхазии 15 декабря 2009 года. С момента установления дипломатических отношений, как отмечается, между государствами сформировался конструктивный политический диалог, а также была заложена основа для развития договорно-правового сотрудничества.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия с сожалением констатирует вынужденный характер решения Республики Науру о прекращении дипломатических отношений с Республикой Абхазия, принятого в условиях беспрецедентного и систематического внешнего давления говорится в сообщении

В МИД подчеркнули, что взаимодействию между Абхазией и Науру противились Грузия и ее западные партнеры. В ведомстве обратили внимание, что против Науру была развязана кампания агрессивного внешнего давления, в ходе которой задействовался весь арсенал методов принуждения.