Баку заморозил связи с Европарламентом вслед за резолюцией по Армении Парламент Азербайджана приостановил все сотрудничество с Европарламентом

Москва1 мая Вести.Парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с Европарламентом по всем направлениям после принятия последним резолюции "Поддержка демократической устойчивости в Армении". Соответствующее постановление было одобрено на заседании Милли меджлиса.

В документе указывается, что парламент Азербайджана прекращает взаимодействие с Европарламентом по всем трекам. Кроме того, решено выйти из работы Комитета парламентского сотрудничества "Европейский союз - Азербайджан" и начать процедуру приостановления членства Милли меджлиса в Парламентской ассамблее Евронест.

При этом в апреле ЕС объявил о планах восстановить переговоры о сотрудничестве с Азербайджаном.