Москва1 мая Вести.Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало главу представительства Европейского союза в Баку Мариану Куюнчич, чтобы вручить официальную ноту протеста в связи с недавним решением Европарламента. Недовольство азербайджанской стороны вызвала резолюция под названием "Поддержка демократической устойчивости в Армении", принятая европейскими законодателями 30 апреля. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что подобные инициативы Брюсселя идут вразрез с реальным положением дел в Закавказье и препятствуют процессу региональной нормализации.

В официальном заявлении МИД Азербайджана указано, что положения принятого документа "искажают реальность, противоречат принципам объективности, а также обязательствам по уважению суверенитета и территориальной целостности государств". Баку расценил призывы о возвращении армянского населения в Карабах как попытку вмешательства во внутренние дела республики, напомнив, что армянские жители покинули регион добровольно после восстановления азербайджанского суверенитета в 2023 году.

Особое возмущение у азербайджанских властей вызвали требования европейских депутатов освободить бывших лидеров сепаратистских структур в Карабахе, осужденных национальным судом. Дипломаты подчеркнули, что данные лица не являются политическими заключенными, так как "лица, в отношении которых вынесены судебные приговоры, совершили ряд тяжких преступлений, включая терроризм, диверсии и военные преступления". В связи с этим послу ЕС было передано требование воздержаться от шагов, подрывающих двусторонние отношения и стабильность в регионе.

На фоне этого дипломатического скандала стало известно, что в пятницу Баку заморозил связи с Европарламентом вслед за резолюцией по Армении.