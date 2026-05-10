В Азербайджане осудили действия евронаблюдателей на границе с Арменией Алиев: при первом выстреле у евронаблюдателей на границе засверкают пятки

Москва10 мая Вести.Президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг критике европейских наблюдателей на армяно-азербайджанской границе.

По его словам, у Баку никогда не было в планах лишать Армению независимости, при этом на границе двух стран продолжают оставаться миротворцы ЕС.

Я и тогда говорил, если мы хоть раз выстрелим, у них только пятки засверкают, там и следа их не останется. Но они ведут себя так, будто защищают Армению от нас. Не нужно защищать Армению от нас. сказал азербайджанский лидер на встрече с жителями города Зангилан в Карабахе.

Он отметил, что Азербайджан уже добился всего, чего хотел.

Ранее Госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан заявила, что с 2020 года на территории Карабаха было найдено 32 массовых захоронения, всего были обнаружены и эксгумированы останки 877 человек.