Москва10 маяВести.Президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг критике европейских наблюдателей на армяно-азербайджанской границе.
По его словам, у Баку никогда не было в планах лишать Армению независимости, при этом на границе двух стран продолжают оставаться миротворцы ЕС.
Я и тогда говорил, если мы хоть раз выстрелим, у них только пятки засверкают, там и следа их не останется. Но они ведут себя так, будто защищают Армению от нас. Не нужно защищать Армению от нас.сказал азербайджанский лидер на встрече с жителями города Зангилан в Карабахе.
Он отметил, что Азербайджан уже добился всего, чего хотел.
Ранее Госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан заявила, что с 2020 года на территории Карабаха было найдено 32 массовых захоронения, всего были обнаружены и эксгумированы останки 877 человек.