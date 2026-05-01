Москва1 мая Вести.С 2020 года на территории Карабаха было найдено 32 массовых захоронения, всего были обнаружены и эксгумированы останки 877 человек. Об этом сообщила пресс-служба Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

До настоящего времени (с 2020 года по сей день – прим. ред​​​.) обнаружено 32 массовых захоронения, и в общей сложности найдены и эксгумированы останки 877 человек. Из них 309 были идентифицированы, останки 220 человек переданы семьям и захоронены говорится в сообщении

Согласно данным госкомиссии, обнаруженные захоронения датируются войной в Карабахе 1992-1994 годов (так называемая Первая Карабахская - прим. ред) и 44-дневной войной 2020 года. В первом конфликте в списки пропавших без вести внесено 3 999 человек. Жертвами второй войны стали ещё шестеро пропавших без вести, все они — военнослужащие.

Исследователи отмечают, что из тех, кто пропал без вести в ходе Первой Карабахской войны 3 218 человек являлись военнослужащими, 781 - гражданскими лицами, в том числе 71 ребенок, 287 женщин и 319 пожилых людей.

Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, Карабах по-прежнему остается самой чувствительной темой, а в воссоединении региона с Азербайджаном был смысл с точки зрения организации мирной жизни.