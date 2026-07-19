Останки более 360 погибших в годы ВОВ солдат подняли в Смоленской области В Смоленской области подняли останки 363 солдат, погибших в годы ВОВ

Москва19 июл Вести.В Смоленской области в 2026 году поисковики подняли останки 363 солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, рассказал губернатор Василий Анохин. 351 воин захоронен, 30 из них удалось опознать.

В регионе проводится масштабная работа по увековечиванию имен героев ВОВ. Всего за неполные семь месяцев поисковые объединения провели 22 экспедиции и однодневных выезда, в которых приняли участие более тысячи человек.

Подняты останки 363 солдат, найдены 77 солдатских медальонов. Проведены шесть захоронений в Вяземском, Руднянском, Кардымовском, Велижском, Гагаринском и Сафоновском муниципальных округах. Всего в 2026 году захоронен 351 воин, из которых удалось установить имена 30 человек написал глава региона в мессенджере МАХ

Одной из особо значимых акций является "Дорога домой", в рамках которой останки бойцов передаются для захоронения на малую родину. В 2026-м такие церемонии прошли в Свято-Успенском кафедральном соборе Смоленска и в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.