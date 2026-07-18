LRT: в литовском Вевисе переносят останки советских солдат на кладбище

В литовском Вевисе переносят останки советских солдат на кладбище LRT: в литовском Вевисе переносят останки советских солдат на кладбище

Москва18 июл Вести.Власти Литвы переносят останки 111 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны и захороненных в центре города Вевис, на местное кладбище. Как сообщает национальное гостелерадио LRT, работы по эксгумации уже начались.

После проведения необходимых антропологических исследований останки воинов будут перезахоронены. На организацию этого процесса государство выделило 130 тысяч евро.

Муниципалитет города Электренай, к которому относится Вевис, пояснил, что перенос захоронения проводится во исполнение закона "о запрете пропаганды тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий в публичном пространстве".

Ранее в немецком Потсдаме прошла траурная церемония перезахоронения советских солдат, которые участвовали в освобождении города в апреле 1945 года.