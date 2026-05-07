В Германии перезахоронили советских солдат, освободивших Потсдам В Потсдаме перезахоронили останки советских солдат, погибших в годы ВОВ

Москва7 мая Вести.В Потсдаме прошла траурная церемония перезахоронения советских солдат, которые участвовали в освобождении города в апреле 1945 года. Об этом сообщили в посольстве РФ в Германии.

С 2025 года в ходе археологических раскопок в Потсдаме было обнаружено 80 захоронений солдат времен Великой Отечественной войны. Тела были переданы Народному союзу Германии по уходу за военными могилами.

Позже сотрудники военно-мемориального отдела посольства смогли найти информацию о первичных захоронениях.

Удалось найти документы, подтверждающие факт захоронения в этом районе советских солдат 175-й, 78-й стрелковых дивизий и других воинских частей, принимавших участие в освобождении г. Потсдам в апреле 1945 г. По архивным документам удалось установить 76 имен советских солдат, сержантов и офицеров говорится в сообщении посольства

ИС "Вести" публикует полный список идентифицированных бойцов.

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