Москва3 мая Вести.На многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Салла" в Мурманской области состоялась передача останков советского бойца, обнаруженного финскими поисковиками, сообщает ИС "Вести".

Передача останков красноармейца состоялась при содействии пограничников села Алакуртти.

Поисковики очень надеются, что смогут установить благодаря экспертизе ДНК личность погибшего. По версии экспертов, возможно, речь идет о пропавшем без вести в конце декабря 1939 года Алексее Зиновьеве.

Останки советского бойца были найдены несколько лет назад финским поисковым отрядом в провинции Лаппи, в районе муниципалитета Салла. Теперь финская сторона передала их России.

Для нас, поисковиков, возвращение бойца, - это результат нашей работы. Возникает чувство удовлетворения, что еще один боец нашел свой приют на Родине сообщил участник патриотического объединения "Поиск" Евгений Вишневский

Захоронение полученных из Финляндии останков планируется провести в Алакуртти 14 сентября.

Тем временем недалеко от границы с Россией финские военные начали артиллерийские учения Northern Strike 26. Маневры проходят на полигоне "Вуосанка" в муниципалитете Кухмо, который находится примерно в 70 километрах от границы.