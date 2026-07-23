Москва23 июл Вести.Посольство России в Париже получило согласие от французских властей на проведение ДНК-экспертизы останков русского солдата Александра Бушуева, который погиб в республике в ходе Первой мировой войны. Об этом сообщили в дипмиссии.

Посольство действительно получило от французских властей подтверждение согласия на проведение генетических экспертиз с целью установления личности павшего во Франции в годы Первой мировой войны русского солдата цитирует заявление РИА Новости

Другие подробности в посольстве раскрывать не стали, поскольку не все связанные с этой процедурой вопросы урегулированы.

Останки русского солдата Бушуева, погибшего во Франции в 1917 году обнаружили три года назад в ходе археологических раскопок историка и поисковика Пьера Малиновски недалеко от коммуны Курси на востоке страны. Его опознали по медальону. Вместе с Бушевым был также найден его сын Семен.

В 2025 году потомок солдата Юрий Бушуев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть останки предка в РФ. Глава государства ответил ему в кратчайшие сроки, после чего власти РФ связались с Парижем по этому вопросу.