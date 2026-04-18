Москва18 апрВести.В Санкт-Петербурге состоялись похороны доктора исторических наук, профессора, общественного деятеля, князя Дмитрия Шаховского, сообщает пресс-служба городской администрации.
Он был захоронен на Новодевичьем кладбище при Воскресенском Новодевичьем монастыре рядом со своими выдающимися предками.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Дмитрия Михайловича.
Ушел из жизни князь Дмитрий Михайлович Шаховской – преданный патриот Отечества… Родившийся во Франции в семье эмигрантов, он хранил горячую любовь к Родине, посвятил себя объединению вынужденно оказавшихся за рубежом русских людейприводит пресс-служба слова Беглова
Дмитрий Шаховской в 2005 году был принят в гражданство Российской Федерации. Он был удостоен высоких государственных наград. Так, в марте 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров вручил ему орден Дружбы.
Князь часто бывал и жил Санкт‑Петербурге, где покоятся его предки.
Дмитрий Шаховской скончался 2 апреля в Париже на 93-м году жизни.