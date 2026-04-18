Князя Дмитрия Шаховского похоронили на Новодевичьем кладбище в Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялись похороны доктора исторических наук, профессора, общественного деятеля, князя Дмитрия Шаховского, сообщает пресс-служба городской администрации.

Он был захоронен на Новодевичьем кладбище при Воскресенском Новодевичьем монастыре рядом со своими выдающимися предками.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Дмитрия Михайловича.

Ушел из жизни князь Дмитрий Михайлович Шаховской – преданный патриот Отечества… Родившийся во Франции в семье эмигрантов, он хранил горячую любовь к Родине, посвятил себя объединению вынужденно оказавшихся за рубежом русских людей приводит пресс-служба слова Беглова

Дмитрий Шаховской в 2005 году был принят в гражданство Российской Федерации. Он был удостоен высоких государственных наград. Так, в марте 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров вручил ему орден Дружбы.

Князь часто бывал и жил Санкт‑Петербурге, где покоятся его предки.

Дмитрий Шаховской скончался 2 апреля в Париже на 93-м году жизни.