Прощание с художником Владимиром Шинкаревым прошло в Санкт-Петербурге

Москва23 апр Вести.В Санкт-Петербурге прошло прощание с советским и российскимхудожником, одним из основателей движения "Митьки" Владимиром Шинкаревым. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Шинкарев скончался 19 апреля в возрасте 72 лет из-за сердечной недостаточности. Церемония проходила 23 апреля в храме Спаса Нерукотворного Образа в историческом центре Петербурга.

Проститься с художников пришли его родные, друзья, коллеги и деятели культуры, в том числе художник и участник творческой группы "Митьки" Дмитрий Шагин, музыкант Всеволод Гаккель, художник Виктор Тихомиров, главный фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец и др.

Шинкарева похоронят на Смоленском кладбище.

Владимир Николаевич родился 4 марта 1954 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Он является членом Международной федерации художников, Санкт-Петербургского общества "А-Я" и Союза художников России.

Шинкарев также сотрудничал со знаменитой швейцарской галереей Бруно Бишофбергера. В 2008 году получил премию имени Иосифа Бродского, в 2010 году с работой "Площадь Ленина " (1999) вошел в "Топ-12 современных русских художников".

Работы художника представлены в собраниях Эрмитажа и Третьяковской галереи.