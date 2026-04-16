Москва16 апрВести.Причиной смерти известного художника, основателя московской школы романтического сюрреализма Виктора Кротова стала продолжительная болезнь, сообщает РИА Новости со ссылкой на членов его семьи.
Кротов скончался 15 апреля на 81-м году жизни.
Он в последние годы… болел и чувствовал себя очень сквернорассказал собеседник агентства
Он уточнил, что у Виктора Александровича было искривление позвоночника, боли в ногах, сильная одышка. Кроме того, художник остро реагировал на волнительные новости.
Кротов относил свои работы к романтическому сюрреализму. Картины мастера находятся в собрании Третьяковской галереи, а также в музеях и частных коллекциях России, европейских стран, США, Канады.