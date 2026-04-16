Москва16 апр Вести.Причиной смерти известного художника, основателя московской школы романтического сюрреализма Виктора Кротова стала продолжительная болезнь, сообщает РИА Новости со ссылкой на членов его семьи.

Кротов скончался 15 апреля на 81-м году жизни.

Он в последние годы… болел и чувствовал себя очень скверно рассказал собеседник агентства

Он уточнил, что у Виктора Александровича было искривление позвоночника, боли в ногах, сильная одышка. Кроме того, художник остро реагировал на волнительные новости.

Кротов относил свои работы к романтическому сюрреализму. Картины мастера находятся в собрании Третьяковской галереи, а также в музеях и частных коллекциях России, европейских стран, США, Канады.