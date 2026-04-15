Москва15 апрВести.Умер создатель московской школы сюрреализма художник Виктор Александрович Кротов, сообщает Telegram-канал 112.
Печальное известие подтвердил сын художника.
Кротов родился в 1945 году, был членом московского Горкома художников графиков. Произведения Виктора находятся в Третьяковской Галерее, а также в частных коллекциях по всему миру.
Иных подробностей в публикации не приводится. Официального подтверждения произошедшего пока не поступало.