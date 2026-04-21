Москва21 апр Вести.Советский и российский художник, один из основателей движения "Митьки" Владимир Шинкарев будет похоронен 23 апреля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает "Коммерсант".

По информации издания, гражданская панихида пройдет в Храме Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади.

Шинкарев скончался 19 апреля на 73-м году жизни из-за сердечной недостаточности.

В 1980-х годах вместе с Александром Флоренским, Дмитрием Шагиным и другими стал одним из создателей группы "Митьки". Он также известен соавтор "Канона Митьков" и автор текстов, определивших эстетику движения. В 2008 году вышел из группы.

Работы Шинкарева находятся в собраниях Эрмитажа и Третьяковской галереи.