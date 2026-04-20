Народный артист России Сергей Стадлер скончался в возрасте 63 лет

Москва20 апр Вести.Народный артист России, всемирно известный музыкант Сергей Стадлер скончался на 64-м году жизни. Об этом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил на сайте городской администрации.

Скоропостижно ушел из жизни Сергей Валентинович Стадлер - музыкант с мировым именем, народный артист России, выдающийся скрипач, дирижер, педагог… написал Беглов

Стадлер был художественным руководителем "Петербург-концерта", а также являлся главным дирижером Симфонического оркестра Санкт‑Петербурга.

Беглов выразил глубокие соболезнования родным, друзьям, коллегам покойного.