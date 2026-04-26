В Петропавловской крепости Петербурга проходит прощание с дирижером Стадлером

В Петербурге проходит прощание с дирижером Сергеем Стадлером В Петропавловской крепости Петербурга проходит прощание с дирижером Стадлером

Москва26 апр Вести.В Петропавловской крепости проходит прощание с народным артистом России, главным дирижером и художественным руководителем Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергеем Стадлером. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Музыкант скончался 20 апреля на 64-м году жизни. Ему стало плохо на борту самолета, следовавшего из Петербурга в Стамбул. Воздушное судно экстренно посадили в Бухаресте, однако спасти Сергея Валентиновича не удалось.

Прощание проходит в Атриуме Комендантского дома в Петропавловской крепости. Похороны состоятся на Смоленском кладбище.

Проститься с дирижером пришли его родные и близкие, друзья и коллеги, среди котороых гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, гендиректор СПб ГБУК "Петербург-концерт" Екатерина Артюшкина, директор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра им. Шаляпина Юлия Стрижак, гендиректор Государственного музея истории Петербурга Владимир Григорьев, советская и российская балерина, народная артистка РФ Илзе Лиепа и др.