Москва21 апр Вести.Скрипач и дирижер Сергей Стадлер был виртуозом высочайшего класса, который оставил огромный след во всей музыкальной культуре. Такое мнение ИС "Вести" озвучил народный артист РФ Денис Мацуев.

Он добавил, что Стадлер был очень глубоким музыкантом.

Ранее сообщалось, что Сергей Стадлер умер на борту самолета, летевшего из Петербурга в Стамбул. Борт экстренно приземлился в Румынии, но спасти Стадлера не удалось.