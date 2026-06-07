Москва7 июн Вести.Слова о том, что классическая музыка непопулярна в современном мире – полная чушь. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал народный артист РФ, пианист Денис Мацуев.

По его словам, великие композиторы оставили след навсегда.

Потому что такой материал, который [не может оставить равнодушным]. Абсолютно. Тех, кто играет, и тех, кто приходит в залы. То, что говорят, популярность классической музыки ниже процента – это полная чушь. Я объездил земной шар, может быть, раз 20 и прекрасно знаю нашу страну. В 120 городах я играл концерты. В некоторых было и по 40, и по 50 раз сказал пианист

Ранее Денис Мацуев заявил, что через фонд "Новые имена", который специализируется на поиске, поддержке и продвижении юных российских талантов в области музыкального и изобразительного искусства, за 36 лет прошли около 20 тысяч человек.