Мацуев рассказал, что через фонд "Новые имена" за 36 лет прошли 20 тысяч человек Мацуев рассказал, сколько человек за 36 лет прошли через фонд "Новые имена"

Москва7 июн Вести.Через фонд "Новые имена", который специализируется на поиске, поддержке и продвижении юных российских талантов в области музыкального и изобразительного искусства, за 36 лет прошли около 20 тысяч человек. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал народный артист РФ, пианист Денис Мацуев.

По его словам, "Новые имена" — это не только уникальная поддержка молодым дарованиям, но и выдающиеся явления культуры, которые продолжают русскую школу.

За эти 36 лет [прошли] около 20 тысяч человек. Огромный конвейер в хорошем смысле слова. Потому что главный результат на сегодняшний день, если вы видите на афише самого знаменитого зала мира русское имя моего и дальше поколений – это 100% выходцы из "Новых имен". Вот это результат главный. У нас большая международная программа тоже. У нас были и европейские, и китайские, сейчас, естественно, и корейские, и бывшие советские республики тоже. Узбекистан, Таджикистан … Киргизия, Казахстан, конечно же. Скрипичная школа в Казахстане великая подчеркнул пианист

Ранее Денис Мацуев рассказал, что музыканты фонда "Новые имена", которые в 1993 году выступали в штаб-квартире НАТО в Брюсселе до сих пор дружат с семьями генералов Североатлантического альянса, в которых они жили.