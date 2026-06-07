Москва7 июнВести.Через фонд "Новые имена", который специализируется на поиске, поддержке и продвижении юных российских талантов в области музыкального и изобразительного искусства, за 36 лет прошли около 20 тысяч человек. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал народный артист РФ, пианист Денис Мацуев.
По его словам, "Новые имена" — это не только уникальная поддержка молодым дарованиям, но и выдающиеся явления культуры, которые продолжают русскую школу.
За эти 36 лет [прошли] около 20 тысяч человек. Огромный конвейер в хорошем смысле слова. Потому что главный результат на сегодняшний день, если вы видите на афише самого знаменитого зала мира русское имя моего и дальше поколений – это 100% выходцы из "Новых имен". Вот это результат главный. У нас большая международная программа тоже. У нас были и европейские, и китайские, сейчас, естественно, и корейские, и бывшие советские республики тоже. Узбекистан, Таджикистан … Киргизия, Казахстан, конечно же. Скрипичная школа в Казахстане великаяподчеркнул пианист
Ранее Денис Мацуев рассказал, что музыканты фонда "Новые имена", которые в 1993 году выступали в штаб-квартире НАТО в Брюсселе до сих пор дружат с семьями генералов Североатлантического альянса, в которых они жили.