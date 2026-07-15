Москва15 июл Вести.Музыкальный талант младшего поколения может пригодится им в будущих профессиях. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил пианист и народный артист России Денис Мацуев.

По его словам, музыка – это оазис и терапия куда можно уйти от повседневных забот. Даже, если взять инструмент в руки спустя несколько десятилетий, то он может уйти в свою историю.

У ребенка, который знакомится с музыкой, с нотой … и вне зависимости от того, будут ли они дальше продолжать эту историю, возникает некий ассоциативный музыкальный видеоряд. Понимаете? Я говорил, что не бывает неталантливых детей. Это в любом случае им пригодится даже в любой профессии, не только в музыке. Это совершенно. Они становятся, во-первых, добрее, они больше улыбаются. [Во-вторых], они сядут за свой инструмент, которым занимались 10-20 лет назад. Это тот оазис, тот уголок, когда ты можешь уйти в эту историю. Это терапия подчеркнул пианист

Мацуев также рассказал о роли родителей в музыкальной карьере своего ребенка. Он считает, что главное – не мешать ребенку развиваться в этой сфере.