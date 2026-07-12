Мацуев: масштаб фестиваля в Суздале может быть расширен Мацуев рассказал о планах увеличить масштаб фестиваля в Суздале

Москва12 июл Вести.Летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале может стать еще масштабнее. Об этом ИС "Вести" рассказал сам пианист-виртуоз, народный артист РФ.

Мацуев подчеркнул, что в рамках Летнего фестиваля в этом году, как и в прошлом, представлены и камерная музыка, и джазовое искусство, и экскурсии по Суздальскому Кремлю и другим знаменитым местам города, а также проводится Международная летняя творческая школа "Новые имена".

Мы всегда делаем акцент, что это не менее важная история, чем фестиваль. Фестивали и школа неразрывно связаны друг с другом, и поэтому, если добавить еще и драматическое театральное искусство, то уже есть мысли сделать огромный многовекторный универсальный фестиваль. То есть не музыкальный спектакль. А проект, соединенный с музыкой. Мы уже практически сделали программу следующего фестиваля, и думаем, что будет дальше уже через год поделился он

Ранее сообщалось, что программа фестиваля в Суздале включает симфонические концерты, джазовые импровизации и постановку оперы С. С. Прокофьева "Война и мир".