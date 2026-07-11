Москва11 июл Вести.Опера "Война и мир" Сергея Прокофьева, которая была представлена Астраханским театром оперы и балета в Суздале, - очень актуальное произведение на сегодняшний день. Об этом заявил ИС "Вести" режиссер-постановщик оперы, оперный и театральный режиссер Сергей Новиков.

Опера "Война и мир" открыла масштабную концертную программу второго Летнего фестиваля Дениса Мацуева в Суздале.

"Война и мир" сегодня должна звучать, поскольку это великая опера Сергея Сергеевича Прокофьева, который написал три оперы о разных войнах и о разных поколениях защитников Отечества, но исторически начинается все с "Войны и мира". Мне кажется, она сегодня звучит очень актуально и прославляет гений и Льва Николаевича Толстого, и Сергея Сергеевича Прокофьева, которому в этом году исполняется 135 лет, поэтому у него это юбилейный год. Во всех смыслах это очень актуальное произведение