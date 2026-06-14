Москва14 июн Вести.Вокалиста оперы "Повесть о настоящем человеке", исполнившего партию летчика-истребителя Алексея Маресьева, консультировал ветеран спецоперации. Об этом рассказал ИС "Вести" режиссер-постановщик Сергей Новиков.

Опера Сергея Прокофьева в трех действиях написана по одноименной повести Бориса Полевого. В основу сюжета легла реальная история Маресьева, который, потеряв обе ноги, сумел вернуться в боевую авиацию.

Специально приглашал сюда кавалера трех орденов Мужества, десантника, участника взятия Гостомельского аэропорта Владимира Михайловского. Он показывал солистам специфику: у него самого ампутирована ступня на одной ноге, как у Маресьева, можно сказать. И он демонстрировал, что может делать человек, даже с очень хорошим протезом, и что ему недоступно, для того чтобы они [артисты] больше попадали в пластику этого образа пояснил Новиков

Режиссер назвал Маресьева примером, на котором воспитано поколение бойцов, которое сегодня на фронте отстаивает наши национальные интересы. Также Новиков рассказал о непростой судьбе оперы Прокофьева.

Премьера оперы состоялась на сцене Большого театра. За дирижерский пульт встал народный артист РФ Валерий Гергиев.